Covid-19

O Ministério da Defesa anunciou hoje que suspendeu, de forma preventiva, o início da 17.ª edição do Dia da Defesa Nacional pelo menos até 28 de fevereiro.

Em comunicado, o Ministério justifica a suspensão com "a evolução da pandemia de covid-19 e as projeções conhecidas para o início do ano".

O Dia da Defesa Nacional envolve jornadas de atividades e esclarecimento dos cidadãos maiores de 18 anos sobre as Forças Armadas em todo o país.