Presidenciais

O candidato presidencial João Ferreira, apoiado pelo PCP, afirmou hoje à agência Lusa que os debates televisivos são uma oportunidade de passar uma mensagem aos eleitores, já que a campanha no terreno está limitada por causa da covid-19.

João Ferreira esteve hoje em campanha no bairro social da Boavista, em Lisboa, distribuindo o programa da candidatura a quem encontrou na rua, nos cafés e nos espaços de comércio, sublinhando que quer ser um Presidente da República "que está com o povo, com a gente trabalhadora".

Sempre de máscara e tentando manter alguma distância física com quem se cruzava, João Ferreira foi desejando 'bom ano' à medida que distribuia panfletos, e apontava, de vez em quando, para a fotografia dele próprio, sem máscara, para que o reconhecessem.