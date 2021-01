Covid-19

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 27 novos casos de covid-19, 25 dos quais na ilha de São Miguel, a mais populosa, avançou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

São Miguel tem 25 novos casos e a Terceira tem dois novos doentes registados, números resultantes de 634 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e em laboratórios privados, indica a autoridade.

Atualmente, estão internadas 22 pessoas na região com a doença: 20 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (dois dos quais em Cuidados Intensivos) e dois no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (ambos em Cuidados Intensivos).