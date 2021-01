Covid-19

África ultrapassou as 65 mil mortes associadas à covid-19, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia divulgados hoje pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que contabiliza mais de 2,7 milhões de infeções no continente.

De acordo com o escritório da OMS para África, até 01 de janeiro o continente somava 65.432 mortes e 2.755.50 infeções.

A África do Sul mantém-se o país mais afetado pela pandemia no continente com 1.057.561 casos acumulados e 28.469 mortes provocadas pela covid-19.