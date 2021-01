Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, disse hoje que continua a ter "a mesma paixão" pelo futebol, mas negou ter falado com Sérgio Conceição sobre esse assunto após a derrota na Supertaça, frente ao FC Porto.

O treinador dos 'dragões', que venceram o clássico por 2-0, disse esta semana numa entrevista a um diário desportivo que telefonou ao treinador dos 'encarnados' e lhe disse que "queria ter um Jorge Jesus adversário um bocadinho mais vivo", mas o treinador do Benfica garantiu hoje, no Seixal, que o contacto foi meramente de cortesia.

"O Sérgio Conceição não falou comigo depois do jogo. Falámos no dia de Natal e desejámos bom Natal um ao outro. Não falámos sobre o jogo nem sobre futebol", garantiu Jorge Jesus, na conferência de imprensa que antecedeu a visita ao Santa Clara, no domingo.