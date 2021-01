Covid-19

Um surto de coronavírus no lar Palácio D'El Rei, no concelho de Óbidos, infetou 34 utentes e nove funcionários e provocou a morte de dois idosos, informaram hoje as autoridades de saúde.

Dos 36 utentes do lar, "34 tiveram resultados positivos", disse hoje à Lusa a delegada de saúde de Óbidos, Fátima País, confirmando o registo de "dois óbitos relacionados com o surto".

De acordo com a mesma responsável, "dos 15 trabalhadores testados, nove tiveram também resultados positivos".