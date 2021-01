Covid-19

Um surto de covid-19 com 10 infetados foi identificado no Serviço de Urgência Básica do Centro de Saude de Moura, no distrito de Beja, que encerrou hoje, revelou a Proteção Civil local.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Serviço Municipal de Proteção Civil, em articulação com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) indicam que "estão confirmados 10 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2", estando "a maioria dos restantes profissionais deste serviço em vigilância ativa".

"A presente situação levou à escassez de recursos humanos, o que comprometeu o normal funcionamento do SUB, tendo a ULSBA decidido encerrar, hoje, este mesmo serviço", refere o comunicado.