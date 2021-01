Covid-19

O Tribunal Constitucional do Equador declarou inconstitucional o estado de emergência decretado no país pelo Presidente, Lenin Moreno, devido ao aumento de contágios com o novo coronavírus, anunciou a instituição no sábado.

A 21 de dezembro, pela terceira vez num ano, Moreno decretou o estado de emergência, válido por um mês e que inclui um recolher obrigatório, a fim de conter um "grave aumento" dos casos de covid-19 causados por ajuntamentos de pessoas e o risco de exposição à nova variante do vírus que surgiu pela primeira vez no Reino Unido.

Na sua análise, o Tribunal Constitucional considerou que o Presidente tinha baseado a sua decisão de introduzir o estado de emergência "num possível risco futuro e não num risco atual, sem basear a sua decisão em informações suficientes, claras e específicas".