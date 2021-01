Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 03 jan 2021 (Lusa) - A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira vão estar na segunda-feira com aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes, segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Na Costa Sul, o aviso vermelho estende-se entre as 12:00 e as 15:00 e nas regiões montanhosas entre as 11:00 e as 17:00. (NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NESTE PARÁGRAFO A INDICAÇÃO DA COSTA, QUE É A SUL E NÃO A NORTE)

Antes, desde as 09:00, estas duas regiões estarão sob aviso laranja, o segundo mais grave, igualmente devido à chuva.