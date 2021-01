Actualidade

O Tondela regressou hoje aos triunfos na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Famalicão com um golo de Mario González, em jogo da 12.ª jornada.

No Estádio João Cardoso, o golo do avançado espanhol, aos 52 minutos, bastou para a equipa da casa voltar às vitórias, após quatro jogos sem vencer, e afastar-se dos lugares de despromoção, subindo provisoriamente à 11.ª posição da I Liga, com 12 pontos.

Já o Famalicão somou a segunda derrota consecutiva, e o quinto encontro sem ganhar, ocupando o 13.º posto, com 11 pontos, de um campeonato liderado pelo Sporting.