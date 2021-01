RCA

Rebeldes da República Centro-Africana assumiram hoje o controlo de Bangassou, uma cidade a 750 quilómetros da capital (Bangui), após um ataque lançado de madrugada, disse à AFP o chefe do gabinete regional da Minusca.

"Os rebeldes controlam a cidade, estão em todo o lado", declarou Rosevel Pierre Louis, chefe do gabinete regional da Missão da ONU na República Centro-Africana (Minusca) em Bangassou, na véspera da divulgação de resultados parciais das presidenciais de 27 de dezembro.

As forças armadas do país e as forças do governo "abandonaram as suas posições" e encontram-se na base da missão, adiantou.