Covid-19

Dezasseis casos da nova variante do SARS-CoV-2 (covid-19), recentemente detetada no Reino Unido, foram já identificados em Portugal Continental, indicou hoje o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Estes casos juntam-se a 18 outros na Região Autónoma da Madeira, segundo informações avançadas em 28 de dezembro pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A nova variante, mais contagiosa, foi sinalizada no âmbito da atualização do "Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) em Portugal", desenvolvido e coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge, em colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciência.