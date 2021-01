Covid-19

O imunologista Anthony Fauci afirmou hoje que os Estados Unidos aumentaram o ritmo de vacinação contra a covid-19 nos últimos dias após um início mais lento, elevando para 4 milhões o número dos que receberam vacinas.

Fauci disse no programa "This Week" da ABC que a promessa do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de conseguir que sejam administradas 100 milhões de vacinas nos seus primeiros 100 dias no cargo pode ser alcançada.

Apesar de um aumento no ritmo de vacinação registado nos últimos dias, os Estados Unidos ficaram longe do objetivo da administração de vacinar cerca de 20 milhões de pessoas até ao fim de 2020.