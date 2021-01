Covid-19

A Universidade da Madeira informou hoje que todas as atividades letivas presenciais, incluindo avaliações, estão suspensas até 10 de janeiro, aguardando a instituição as medidas que o Governo Regional vai determinar na segunda-feira.

"Todas as atividades letivas presenciais, incluindo avaliações, estão suspensas, até ao próximo dia 10 de janeiro e as aulas que possam ter lugar online, devem decorrer normalmente nesse meio digital", pode ler-se no comunicado divulgado pela academia madeirense.

O Governo Regional da Madeira reuniu-se hoje com elementos das vária entidades de saúde da região e decidiu a reabertura progressiva das aulas, até 11 de janeiro, nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, municípios onde se registaram o maior número de casos nos últimos dias, após efetuada a testagem da comunidade escolar, num total de aproximadamente 6.000 pessoas.