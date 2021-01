Actualidade

O jogo entre Benfica e Tondela, da 13.ª jornada da I Liga de futebol, inicialmente agendado para quinta-feira, no Estádio da Luz, foi adiado para sexta-feira, 08 de janeiro, às 19:00, informou hoje a Liga portuguesa (LPFP).

"O encontro entre SL Benfica e CD Tondela, referente à 13.ª jornada da Liga NOS, previamente agendado para as 20:15 de 07 de janeiro, foi reagendado para as 19:00 do dia 08 de janeiro", indica a LPFP.

Este adiamento acontece depois de hoje ter sido adiado para segunda-feira o jogo da 12.ª jornada entre o Santa Clara e o Benfica, em Ponta Delgada, e após ter sido suspenso devido ao mau tempo e quando estavam decorridos 5.55 minutos.