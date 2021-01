Covid-19

Efetivos da polícia timorense estão, esta semana, em força nas ruas de Díli para informar a população das medidas do novo estado de emergência imposto devido à covid-19, quando há 15 casos ativos no país.

"Para já as coisas estão a correr bem. Temos as nossas patrulhas e o policiamento comunitário na rua para tentar informar as pessoas sobre as novas regras e o que devem fazer", disse à Lusa o comandante da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) em Díli, Henrique da Costa.

"Estamos a pedir às pessoas que obedeçam às normas que foram definidas e, se não o fizerem, se não respeitarem as normas, tomaremos medidas contra si", afirmou.