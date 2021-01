Actualidade

Um médico-legista da Malásia afastou hoje a hipótese de crime na morte de uma adolescente franco-irlandesa, cujo corpo foi encontrado na selva, em agosto de 2019.

"Após ter examinado todas as provas pertinentes, concluí que ninguém esteve implicado na morte de Nora Anne [Quoirin]", que desapareceu do quarto do hotel onde passava férias com os pais, disse o médico-legista Maimoonah Aid, afirmando ser "mais provável" tratar-se de um "acidente trágico".

Para o médico-legista, a jovem terá deixado o quarto "sozinha", tendo-se "perdido na plantação de palmeiras" em torno do hotel.