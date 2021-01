Actualidade

A atividade industrial na China cresceu a um ritmo menor em dezembro, após ter registado no mês anterior a maior expansão desde novembro de 2010, indicaram dados hoje divulgados.

O Índice do Gestor de Compras (PMI) do setor manufatureiro, elaborado pelo jornal de informação económica Caixin, é tido por muitos investidores como referência para o país asiático. Em dezembro, aquele indicador fixou-se nos 53 pontos, 1,9 unidades abaixo do valor atingido em novembro.

Um valor acima da marca dos 50 pontos representa um crescimento da atividade, em relação ao mês anterior, enquanto abaixo representa uma contração.