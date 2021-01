Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), Vítor Félix, lamentou hoje que o Sporting tenha abandonado a modalidade, acreditando que o Sporting de Braga pode recuperar esse projeto com duas vagas para Tóquio2020.

"Sei que os atletas estão a procurar outro projeto. O Emanuel Silva, sendo natural de Braga, já encentou contactos com o Sporting de Braga e a câmara municipal para lançar um novo projeto de canoagem no clube minhoto...", revelou o dirigente, à Agência Lusa.

Depois de não ter renovado o contrato com David Varela no fim de agosto, os 'leões' fizeram o mesmo no fim do ano com os olímpicos Emanuel Silva e Francisca Laia, além de Kevin Santos: antes, tinham feito o mesmo com Norberto Mourão, atleta já qualificado para os Jogos Paralímpicos.