Síria

Pelo menos 15 pessoas, na maioria militares do exército de Damasco, morreram numa emboscada do grupo Estado Islâmico, no segundo ataque dos extremistas desde a semana passada, indicou hoje uma ONG.

O ataque ocorreu no domingo à noite contra um autocarro e viaturas militares em Wadi al-Azib a norte da província de Hama, na estrada que liga Raqa (norte) a Damasco, refere o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização não-governamental com sede em Londres.

Oito militares sírios, quatro combatentes de grupos aliados de Damasco e três civis morreram durante o ataque que fez ainda 15 feridos, de acordo com o primeiro balanço do observatório.