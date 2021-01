Actualidade

O Presidente do PSD, Rui Rio, acusou hoje a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, de "falsidade" nas declarações que prestou sobre a polémica em torno da nomeação do procurador europeu, considerando que o governo "vai enfraquecendo".

"De cada vez que a ministra da Justiça fala, temos mais uma falsidade sobre este dossiê paradigmático. Todos os dias vai enfraquecendo o Governo de que faz parte, que, pelos vistos, considera tudo isto enquadrável no seu padrão de normalidade", escreveu hoje Rui Rio, na rede social 'Twitter'.

O sétimo comentário do líder social-democrata sobre este tema desde a passada quinta-feira foi feito através de uma partilha de um outro 'tweet', escrito pelo antigo ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro, que também desmente as declarações da ministra da Justiça do passado sábado.