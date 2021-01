Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) alertou hoje para as novas regras, em vigor desde 01 de janeiro, que limitam ou proíbem a cobrança de comissões pela prestação de serviços associados a contratos de crédito.

As instituições não poderão também cobrar comissões pela realização de transferências através de aplicações de pagamento operadas por entidades terceiras (como é o caso do MB Way) quando não seja ultrapassado um dos seguintes limites: 30 euros por transferência, 150 euros transferidos, através da aplicação no mesmo mês, ou 25 transferências realizadas no mesmo mês.

No âmbito do crédito à habitação e hipotecário, refere o BdP, as instituições não poderão cobrar comissões de processamento das prestações nos contratos celebrados após 1 de janeiro de 2021 ou pela emissão de declaração que comprove a extinção da dívida, que deverá ser emitida no prazo máximo de 14 dias úteis a contar do fim do contrato.