Covid-19

A Comissão Europeia aprovou hoje ajudas estatais da Itália e da Grécia às companhias aéreas Alitalia e Aegean Airlines, no valor conjunto de 193 milhões de euros, devido aos impactos financeiros causados pela pandemia de covid-19.

Em comunicados hoje divulgados, o executivo comunitário indica que aprovou a ajuda estatal de 120 milhões de euros da Grécia à Aegean Airlines e de 73 milhões de euros de Itália à Alitalia por considerar que ambas estão "em conformidade" com as regras comunitárias.

Em ambos os casos, as medidas aprovadas por Bruxelas visam "compensar a companhia aérea pelos prejuízos diretamente causados pelo surto do coronavírus e pelas restrições de viagem impostas [...] para limitar a propagação" do vírus.