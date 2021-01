Actualidade

O Governo está a preparar um concurso para aquisição de mais 100 composições para a CP, a realizar em março, que irá "privilegiar os candidatos que queiram construir em Portugal", disse à Lusa o secretário de Estado das Infraestruturas.

"Esperamos que esse projeto tenha sucesso e possamos em breve vir a ter construção de comboios em Portugal, para dar resposta às necessidades que a CP", afirmou Jorge Delgado.

O secretário de Estado falava à Lusa no final da viagem de reativação do Comboio Operário que estabelece a ligação entre o Complexo Ferroviário de Guifões, em Matosinhos, e a Estação de Contumil, no Porto, que irá transportar diariamente, de manhã e ao final do dia, cerca de 80 trabalhadores.