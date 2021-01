Actualidade

A diplomacia da União Europeia (UE) disse hoje que se o Irão concretizar a produção de urânio enriquecido a 20%, como anunciado pelas autoridades iranianas, ficará "consideravelmente desviado" do acordo nuclear, o que terá "sérias consequências" no pacto.

"Nós tomamos nota do anúncio feito pelas autoridades iranianas [...], mas se este for concretizado poderá representar um desvio considerável dos compromissos nucleares no Plano de Ação Conjunto Global com sérias consequências", afirmou o porta-voz da diplomacia da UE, Peter Stano, na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas.

Questionado na ocasião sobre o anúncio hoje feito pelas autoridades iranianas, Peter Stano realçou, em nome do Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borell, a "importância de evitar passos que podem colocar em causa a preservação do acordo nuclear".