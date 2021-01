Actualidade

O antigo futebolista internacional holandês Edgar Davids foi hoje anunciado como novo treinador do Olhanense, do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol português.

"Edgar Davids é o novo treinador do Sporting Clube Olhanense", revelou o emblema, numa curta comunicação na sua página de Facebook, enquanto o técnico, no Instagram, apontou o Olhanense como o "próximo capítulo" da sua carreira.

Edgar Davids, antigo médio 74 vezes internacional pelos Países Baixos, despontou para o futebol ao serviço do Ajax, pelo qual conquistou uma Liga dos Campeões.