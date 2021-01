Covid-19

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) defendeu hoje que devem ser incluídos no plano nacional de vacinação contra a covid-19 os médicos em regime de prestação de serviço no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em comunicado, a estrutura regional liderada por Carlos Cortes preconiza um alargamento do universo das pessoas a vacinar nesta fase, abrangendo os médicos que prestam serviço nas urgências dos hospitais "e noutros serviços de exposição" ao eventual contágio pelo novo coronavírus.

"Face ao processo em curso de imunização em grande escala", a SRCOM, com sede em Coimbra, realça que o país está a viver um "momento de grande esperança" no combate à pandemia, alertando que "há problemas a ter em conta".