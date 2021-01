Óbito/Carlos do Carmo

Dezenas de pessoas aguardam, na Basílica da Estela, em Lisboa, a saída da urna com os restos mortais do fadista Carlos do Carmo, que morreu na passada sexta-feira, aos 81 anos.

Neste momento é rezada missa de corpo presente à qual assistem, entre outras individualidades, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

As exéquias iniciaram-se hoje de manhã, pelas 10:00, com a urna coberta pela bandeira nacional e um cachecol do clube de futebol "Os Belenenses", à qual prestaram homenagem vários cidadãos anónimos e individualidades como o maestro António Victorino de Almeida, o músico Luís Represas e a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros.