O PSD recomenda ao Governo um reforço da cooperação com os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) na estratégia 2021-2030 e durante a presidência portuguesa da União Europeia, numa iniciativa que será discutida esta terça-feira no parlamento.

O projeto de resolução dos sociais-democratas, que será discutido na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, recomenda ao executivo "alterações à abordagem da política de cooperação a integrar na Estratégia da Cooperação Portuguesa para o período de 2021-2030 e na atuação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia".

Assim, o partido defende que o executivo "tenha como um dos objetivos da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia ações que consciencializem os Estados-membros da importância do reforço da política de cooperação nos PALOP, em particular através das instituições portuguesas que já desenvolvem um importante trabalho de cooperação nestes países".