Actualidade

O Estado cabo-verdiano vai vender em hasta pública o edifício da antiga cadeia civil de São Filipe, na ilha do Fogo, por estar devoluto há vários anos, segundo uma resolução aprovada em Conselho de Ministros.

De acordo com a resolução, de 28 de dezembro e a que a Lusa teve hoje acesso, em causa está um imóvel com 431,8 metros quadrados, o qual, "mercê da permanente desocupação" pode, segundo o Governo, "servir de espaço propício a ocorrer atos de vandalismo ou outras atividades ilícitas".

Na resolução, que autoriza o Ministério das Finanças a avançar com a alienação do imóvel, o Governo reconhece igualmente que a não ocupação do edifício "tem contribuído sobremaneira para a acentuação da sua degradação".