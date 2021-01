Actualidade

A Federação Sindical da Administração Pública (Fesap) considerou hoje que o nivelamento da base salarial da Administração Pública pelo salário mínimo "é um retrocesso inaceitável", mas espera que o Governo altere a posição na reunião de quarta-feira.

"A proposta hoje apresentada aos sindicatos é uma contradição enorme, um retrocesso inaceitável, que agrava as injustiças já existentes. É uma proposta miserável", disse à agência Lusa o secretário-geral da Fesap, José Abraão, após uma reunião com o secretário de Estado da tutela.

O Governo vai aplicar este mês o salário mínimo de 665 euros na Administração Pública, que tinha como base 645 euros, e subir de 693 para 703 euros a remuneração seguinte, mas os sindicatos consideram a proposta inaceitável porque a generalidade dos trabalhadores fica sem atualização salarial e as posições mais baixas da Tabela Remuneratória Única (TRU) estão a ser absorvidas, acabando com as diferenças inerentes à antiguidade, carreira ou funções.