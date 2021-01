Covid-19

O guarda-redes Denis, o defesa Ygor Nogueira e o médio João Afonso, do Gil Vicente, estão infetados com o novo coronavírus, confirmou hoje à Lusa fonte oficial do clube da I Liga portuguesa de futebol.

Os três jogadores, habitualmente utilizados, não constam, aliás, da ficha oficial do encontro da 12.ª jornada do campeonato, diante da Belenenses SAD, agendado para as 19:00 de hoje, no Estádio Cidade de Barcelos.

Os resultados positivos, que incluem ainda um elemento da estrutura do futebol gilista, foram conhecidos após a ronda de testes realizada no prazo de 48 horas que antecede o duelo com os 'azuis'.