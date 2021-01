Covid-19

A Comissão Europeia aprovou hoje um apoio estatal alemão de 1,25 mil milhões de euros para recapitalização da TUI, devido aos elevados impactos financeiros da covid-19 no turismo, que colocaram o operador turístico "em risco de insolvência".

Em comunicado hoje divulgado, o executivo comunitário indica que "aprovou os planos alemães de contribuir até 1,25 mil milhões de euros para a recapitalização da TUI AG, a empresa-mãe do Grupo TUI", por ter verificado que "a medida de recapitalização notificada pela Alemanha está em conformidade" com as regras mais flexíveis de Bruxelas para auxílios estatais em altura de crise gerada pela pandemia.

Apontando que a "queda significativa na procura de viagens e as medidas implementadas para limitar a propagação do vírus continuam a deteriorar a situação financeira do grupo", a Comissão Europeia destaca que a TUI "enfrenta atualmente um risco de incumprimento e insolvência".