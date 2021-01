Actualidade

A Câmara de Coimbra vai oficializar na quarta-feira a tomada de posse administrativa da República dos Açoreanos, cujos membros foram hoje despejados após a senhoria ter chegado a um acordo com o inquilino original.

"O presidente da Câmara de Coimbra já deliberou, a decisão já foi comunicada às duas partes, quer aos repúblicos quer à senhoria e o auto da tomada de posse será na quarta-feira, às 14:30", afirmou à agência Lusa o vereador com o pelouro da habitação, Francisco Queirós (CDU).

Os oito estudantes da república Solar Residência dos Estudantes Açoreanos foram hoje despejados, sem aviso prévio, depois de a senhoria ter chegado a acordo para a entrega do imóvel com um dos inquilinos originais daquela casa, com contrato firmado na década de 1960.