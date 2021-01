5G

O terceiro dia da fase de licitação do leilão 5G para novos entrantes registou seis rondas, o que permitiu um encaixe de mais de 67 milhões de euros, de acordo com informação divulgada no 'site' do regulador Anacom.

"Terminou em 04 de janeiro de 2021 [hoje] o terceiro dia de rondas da fase de licitação para novos entrantes do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 900 MHz e 1.800 MHz", refere a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

No total, "tiveram lugar seis rondas" nas faixas que têm frequência reservada para novos entrantes.