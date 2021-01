Covid-19

O surto de covid-19 no lar privado Delicado Raminho, do Vimeiro, no concelho da Lourinhã, permanece ativo, com 32 infetados de um total de 66, tendo três morrido e 34 recuperado, disse hoje a delegada de saúde.

De um total de 66 pessoas que tiveram teste positivo à covid-19, 32 permanecem ativos e recuperaram 34, dos quais 25 são utentes e nove são funcionários, afirmou Helena Andrade à agência Lusa.

Três utentes infetados pela covid-19 morreram devido a outras causas.