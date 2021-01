Actualidade

O ex-presidente da Câmara da Praia Óscar Santos, derrotado nas eleições municipais de outubro último, é o novo governador do Banco de Cabo Verde, nomeado para as funções pelo Governo, conforme resolução do Conselho de Ministros hoje publicada.

Óscar Santos, que nas eleições municipais voltou a liderar a lista do Movimento para a Democracia (MpD, partido no poder), mas sem conseguir repetir a reeleição de 2016, vai substituir no cargo João Serra, que terminou o mandato de cinco anos à frente do banco central.

