Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que o primeiro-ministro, António Costa, lhe comunicou que mantém a confiança na ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e realçou que não pode exonerar ministros por sua iniciativa.

Marcelo Rebelo de Sousa falava durante um debate enquanto candidato presidencial com o seu adversário João Ferreira, na TVI, a propósito da polémica em torno da escolha de José Guerra para procurador europeu e das informações incorretas constantes no respetivo currículo enviado no ano passado às instâncias europeias.

"Vindo eu para cá [para o debate], soube pelo senhor primeiro-ministro, que mo comunicou, que iria ser divulgada uma nota reafirmando a confiança na ministra da Justiça. Portanto, o ponto da situação neste momento é este: depois de tudo isso o senhor primeiro-ministro reafirmou a sua confiança na ministra da Justiça", declarou o chefe de Estado e candidato presidencial.