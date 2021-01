Actualidade

A petrolífera australiana Santos anunciou hoje que vai investir 235 milhões de dólares (191,4 milhões de euros) para perfurações adicionais nos campos de Bayu-Undan no mar de Timor.

"Estamos muito satisfeitos por podermos aproveitar uma oportunidade que não estava em cima da mesa há 12 meses, o que irá otimizar a recuperação de campo, alargar a produção e oferecer um valor significativo tanto à Joint Venture Bayu-Undan como ao povo de Timor-Leste", disse o diretor executivo da Santos, Kevin Gallagher, citado num comunicado da empresa.

"Só através de uma estreita e construtiva relação de trabalho com o Governo de Timor-Leste e os nossos parceiros do consórcio conseguimos avançar tão rapidamente para o nosso objetivo comum de maximizar o valor do campo Bayu-Undan", acrescentou.