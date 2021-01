Actualidade

Um atum vermelho atingiu hoje o valor de 20,8 milhões de ienes (cerca de 165 mil euros) no primeiro leilão deste ano, no mercado de Toyosu de Tóquio, onde a pandemia de covid-19 marcou a sessão inaugural do ano.

O valor do exemplar de 208 quilogramas, capturado por um pesqueiro do nordeste do Japão, ficou muito abaixo do montante alcançado em 2019, quando um atum foi comprado por 193,2 milhões de ienes (1,5 milhões de euros).

A diferença dos valores reflete a difícil situação económica que atravessa o setor nipónico da restauração, devido à pandemia de covid-19.