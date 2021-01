Covid-19

A Índia registou 201 mortos e 16.375 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o valor mais baixo nos últimos seis meses, de acordo com os dados do Ministério da Saúde indiano.

O total diário não era tão baixo desde 24 de junho de 2020, quando o balanço foi de 15.968 novos casos, para subir no dia seguinte para 16.900, então o valor mais alto registado no país.

A partir daí, o número de infeções disparou, atingindo o valor mais alto em meados de setembro, com 97.894 contágios num só dia.