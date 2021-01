Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, aconselhou o envio de monitores internacionais para a cidade de Sirte, porta de entrada para os principais campos petrolíferos da Líbia, para observar o acordo de cessar-fogo.

Num relatório provisório ao Conselho de Segurança sobre os acordos propostos para a monitorização do cessar-fogo, divulgado na segunda-feira, o chefe das Nações Unidas disse que uma equipa avançada devia ser enviada para Tripoli, capital da Líbia, como primeiro passo para "fornecer as bases para um mecanismo gradual de monitorização do cessar-fogo [da ONU], baseado em Sirte".

A Líbia, que possui as reservas de petróleo mais importantes no continente africano, é um país imerso no caos político e de segurança desde a queda do regime de Muammar Kadhafi, em 2011.