Covid-19

A construtora automóvel alemã Daimler afirmou hoje que vai colaborar com as autoridades chinesas nas investigações sobre vestígios do novo coronavírus encontrados na embalagem externa de alguns lotes de peças de reposição para automóveis.

A imprensa estatal chinesa noticiou que 11 funcionários da Daimler em Pequim foram diagnosticados com a doença. Os funcionários trabalham no centro de distribuição de peças de reposição da Mercedes-Benz, localizado na capital chinesa, e que é responsável pelo serviço pós-venda para diferentes partes do norte da China.

Os contágios ocorreram devido ao contacto desses funcionários com um portador assintomático de covid-19 vindo do exterior. A empresa decidiu colocar em quarentena parte do quadro de funcionários e testar todos os trabalhadores das concessionárias em Pequim.