Covid-19

A Alemanha registou hoje 944 mortes e 11.897 novas infeções pelo novo coronavírus, segundo o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, com base em dados recolhidos em todo o país nas últimas 24 horas.

O RKI alertou que os dados não são fáceis de interpretar, pois pode haver casos que foram reportados tarde, após as férias de fim de ano.

O número máximo de óbitos no país foi atingido no passado dia 30 de dezembro, com 1.129 mortes, e o número máximo de infeções foi registado a 18 de dezembro, com 33.777 casos.