Venezuela

O Tribunal da Relação do Barlavento decidiu a favor da extradição de Alex Saab, considerado pelos Estados Unidos como um testa-de-ferro do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e detido em Cabo Verde, divulgou hoje a defesa do empresário.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a assessoria da defesa internacional do colombiano, que é liderada pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón, refere aquele tribunal decidiu na segunda-feira "a favor da extradição" de Saab, pedida pelos Estados Unidos da América (EUA), anunciando que vai recorrer da decisão.

"A defesa vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça e impugnará da maneira mais enérgica possível a injusta decisão de hoje", lê-se no comunicado.