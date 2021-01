Actualidade

A introdução do canal do Conhecimento na TDT só acontecerá após conclusão da renegociação do contrato de concessão da RTP e "desde que reunidas as necessárias condições financeiras", segundo Resolução do Conselho de Ministros hoje divulgada.

"O alargamento a um serviço de programas dedicado ao conhecimento só ocorrerá concluída a renegociação do contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão, nos termos em que vier a constar daquele, e desde que reunidas as necessárias condições financeiras para o efeito", lê-se na Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2021 sobre o aumento da oferta de serviços de programas na televisão digital terrestre (TDT).

Além disso, a resolução autoriza a RTP "a utilizar a reserva de capacidade" destinada para a RTP Memória, "na totalidade ou em parte das 24 horas diárias, para a difusão de um serviço de programas destinado aos públicos infantis e juvenis".