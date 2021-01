Actualidade

O emir do Qatar e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita cumprimentaram-se hoje com um abraço na chegada do soberano de Doha ao território saudita, ao fim de mais de três anos de boicote ao emirado.

O emir do Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, participa hoje na cimeira do Conselho de Cooperação do Golfo, na Arábia Saudita, que pode resultar no fim definitivo ao boicote imposto ao emirado em 2017.

O emir do Qatar foi o último representante árabe a chegar ao enclave saudita de Ala Ula, no noroeste do país, a bordo de um aparelho da companhia Qatar Airways.