Actualidade

Sete pessoas morreram nos quase 2.000 acidentes registados em Portugal continental no período de passagem do ano, segundo os números revelados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

De acordo com a ANSR, entre 28 de dezembro de 2020 e 04 de janeiro de 2021 registaram-se em Portugal continental 1.995 acidentes, sete vítimas mortais, 24 feridos graves e 474 feridos ligeiros, números que comparando com igual período do ano anterior indicam mais uma vítima mortal, mas menos acidentes e feridos.

As sete vítimas mortais, cinco homens e duas mulheres, resultaram de acidentes que ocorreram na sequência de quatro despistes, dois atropelamentos e uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros nos distritos de Braga, Guarda, Porto e Viana do Castelo.