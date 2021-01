Óbito/João Cutileiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do escultor João Cutileiro, considerando que "nunca foi indiferente", com um trabalho "marcado pelas revisitações do imaginário nacional e por um franco erotismo".

"João Cutileiro nunca foi indiferente, nem nunca nos deixou indiferente", escreve Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, em que lamenta a sua morte e envia "sentidas condolências" à família do escultor.

O escultor João Cutileiro, que estava internado num hospital de Lisboa com graves problemas respiratórios, morreu hoje, aos 83 anos.