Actualidade

A Coreia do Sul vai enviar "logo que possível" uma delegação governamental ao Irão para negociar a libertação de um petroleiro e dos seus 20 tripulantes, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano.

O Hankuk Chemi foi apreendido nas águas do Golfo Pérsico pelos Guardas da Revolução iranianos, o exército ideológico do regime, por alegadamente violar "as leis sobre o ambiente marinho". Segundo eles, o navio transportava 7.200 toneladas de produtos químicos.

Os tripulantes têm nacionalidade sul-coreana, indonésia, vietnamita e birmanesa, segundo os Guardas da Revolução.